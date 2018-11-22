İncir elde kaldı, köylü kadınlar pazara indi

Yöresel kıyafetleri ile kendi ürünlerini satışa çıkaran köylü kadınlar semt pazarlarını renklendirdi.

Nazilli ilçesinde bağlı kırsal mahallelerde yaşayan kadınlar bu yıl doğal sıkıntıların yanında bir de tüccar sıkıntısı yaşadıklarını belirttiler. Dünyanın en kaliteli incirini yetiştirmelerine rağmen yaşadıkları Pazar sıkıntısının bir oyun olduğunu düşünen üreticiler, şu anda pek çok üreticinin elde kalan ürününü pazarda satmaya çalıştığını belirttiler.

“Tüccar ve büyük firma oyunu olduğunu düşünüyoruz”

Türkiye'nin en kaliteli ve en fazla incirinin Aydın'da yetiştiğini ve mevcut incirin büyük çoğunluğu ihraç edilmesine rağmen, bir süredir tüccarların üreticiye uğramaz olduğunu belirten Naile Karakoç, incir üreticisinin yaşadığı bu durum için ‘Tüccar ve büyük firmaların oyunu” yorumunu yaptı. Karakoç, “Dünyanın en kaliteli ürününü yetiştiriyoruz. Aynı zamanda kutsal meyve olan ve adına sure inen incir sadece bir meyve değil aynı zamanda çok şifalıdır. Bu yıl yağmur ve doludan dolayı ürün rekolte ve kalitesinde sıkıntı yaşandı. Ciddi bir rekolte kaybı var. Buna rağmen inciri arayıp soran yok. Biz üreticiler bu durumun bir oyun olduğunu düşünüyoruz. Amaç fiyatları en düşük seviyeye indirip üreticiyi ezmek. Pek çok üretici direnmek için pazara indi. Ancak yetkililerden yardım bekliyoruz” diye konuştular.