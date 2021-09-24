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İncir hırsızı uyuşturucu madde ile birlikte yakalandı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde park halindeki araçtan incir çalan şüpheli şahıs üzerindeki uyuşturucu madde ile birlikte yakalandı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde park halindeki araçtan incir çalan şüpheli şahıs üzerindeki uyuşturucu madde ile birlikte yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, Aydoğdu Mahallesi'nde dün park halindeki bir araçtan bir miktar incir çalındı. Olay sonrası yapılan incelemelerde Nazilli polisi hırsızlık şüphelisinin D.Y. olduğunu tespit etti. Şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan ekipler, D.Y.'yi bugün kovalamaca sonucu kıskıvrak yakaladı. D.Y.'nin yapılan üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan D.Y. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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