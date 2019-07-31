“İncir rekolte hesabı artık incirin memleketi Aydın'da yapılacak”

Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken Aydın'ın milli ürünü incirin rekolte hesaplamalarının artık incirin anavatanı Aydın'da yapılacağını belirterek bunun da memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Aydın Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne gönderilen talimat ile kuru incirde rekolte tahmin çalışmalarının 2019 ve sonrasında Aydın Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Koordinatörlüğünde oluşturulacak olan ve Aydın Ticaret Odası temsilcisinin de bulunduğu “İl Kuru İncir Rekolte Tahmin Komisyonu” tarafından yürütüleceği bildirildi.

İncir rekolte hesabının bugüne kadar incirin anavatanı Aydın'da yapılmamasını eleştiren isimlerden olan Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken, Aydın'ın üretim miktarı ve ihracatı ile dünya lideri konumunda olduğu kuru incirin rekolte tahminin artık İzmir'de değil de Aydın'da yapılacak olmasının memnuniyet verici olduğunu söyledi. Bu yanlıştan dönülmesi için Eylül 2018'de Aydın Ticaret Odası‘nda gerçekleşen Aydın İnciri Sektör Toplantısı'nda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu ve Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken yaptığı konuşmada “En fazla üretimin ve en fazla ihracatın Aydın'da gerçekleştiği Aydın'ın gözbebeği, AB Coğrafi İşaret Tescili de Aydın Ticaret Odası tarafından alınmış Aydın incirinin rekolte tahmininin İzmir'de açıklanıyor olması akla aykırıdır. Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından konunun değerlendirilip Aydın incirinin rekolte tahmininin Aydın'da yapılması ve açıklanması elzemdir” diyerek bu konudaki talebini dile getirmişti.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Aydın Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne gönderilen talimat ile kuru incirde rekolte tahmin çalışmaları 2019 ve sonrasında Aydın Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Koordinatörlüğünde oluşturulacak olan ve Aydın Ticaret Odası temsilcisinin de bulunduğu “İl Kuru İncir Rekolte Tahmin Komisyonu” tarafından yürütüleceğini bildiren karar sevindirdi.