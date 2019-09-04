İncir üreticisinin keyfi yerinde

TARİŞş İncir Birliği Başkanı Mustafa Bircan, incir alım sezonu nedeniyle birliğe bağlı kooperatiflere ziyaretler gerçekleştiriyor. Birlik başkanı Bircan, bu ziyaretlerinden birini de Söke İndir Kooperatifine yaptı. Söke Tariş incir Kooperatifi Başkanı Yusuf Ene ile bir araya gelen İncir Birliği Başkanı Mustafa Bircan, yeni sezon hakkında değerlendirmelerde de bulundu.

Bu yıl incir üreticisinin yüzünün güldüğünü belirten Bircan, fiyatların çiftçinin para kazanacağı düzeyde olduğunu ifade etti. Bircan, yaptığı açıklamada; “Bu yıl incirde her şey istediğimiz gibi gitti. Hava şartları incirin sevdiği koşullardaydı. Geçtiğimiz yıl maalesef bazı bölgelerde 5-6 defa yağan yağmurlar sonucu incir üreticisi sorunlarla karşılaştı. Geçen yıla göre ürünlerimiz Bu yıl çok kaliteli. Sezonu değerlendirecek olursak 13 kooperatifimizde de incir alımları başladı. Ortaklarımız genel anlamda şu andaki durumdan oldukça memnun. Tariş incir Birliği olarak biz göreve geldiğimizde 4 yıl öncesinde 51-55 incir fiyatı 5 liraydı. Şu anda neredeyse 4-5 katı artış ile fiyat 19 lira seviyesine geldi. Biz göreve gelmeden önce ortaklarımızı ezdirmeyeceğimizi ifade ettik ve ezdirmediğimizi düşünüyorum. Her sene enflasyona göre bir artış yaparak, düzgün bir strateji yürüterek ortaklarımızın alın terini değerlendirdik. Bu yıl incir üretimimizin yüzünü fazlasıyla güldürdü. Amacımız ortaklarımızı memnun edebilmek” dedi.

“İncir altın çağını yaşıyor”

Mustafa Bircan'ın ardından konuşan ev sahibi Söke TARİŞ İncir Kooperatifi Başkanı Yusuf Ene ise, yaptığı değerlendirmede; “Öncelikle İncir Birliği Başkanımız Mustafa Bircan'a ziyaretinden dolayı teşekkür ediyorum. İncirimiz bu yıl Altın Çağını yaşıyor. Geçtiğimiz yıl maalesef yağmurlardan dolayı çok kaliteli ürünler alamamakta birlik olarak üreticimizi mağdur etmemek adına çalışmalar yapmıştık. Tüm çiftçilerimize bereketli bir sezon ve kazanç diliyorum” ifadelerini kullandı.