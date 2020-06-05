İncir yapraklarında hava değişiminden kaynaklı renk değişimi yaşandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, incir ağacı yapraklarında meydana gelen renk değişiminin hava şartlarından kaynaklı olduğu, herhangi bir endişeye gerek duyulmadığı belirtildi.

Nazilli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Erbeyli İncir Araştırma Müdürlüğü ve İlçe Müdürlüğümüz teknik personelleri tarafından incir bahçelerinde yapılan incelemeler sonucunda, incir yapraklarında oluşan ve resimlerde görülen renk değişiminin, hava şartlarından kaynaklı olduğu tespit edilmiş olup; üreticilerimizin herhangi bir endişe duymasına gerek yoktur” denildi.