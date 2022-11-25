İncirin 272 çeşit dişisi, 58 çeşit erkeği olmak üzere 330 türü bulunuyor

Dünyanın en önemli incir üretim merkezi olan Aydın'da 84 yıl önce kurulan İncir Araştırma Enstitüsü'nde 84 yıl süren çalışmalar sonucu 272 çeşit dişi 58 çeşidi dişi incirlerin tozlaşmasını sağlayan erkek olmak üzere 330 çeşit incir üzerinde çalışma yapıldığı belirtildi.

Aydın'ın milli ürünü olarak adlandırılan ve dünyada e kaliteli incirin üretildiği şehirde Cumhuriyet'in ilk yıllarında kurulan Erbeyli İncir Araştırma Enstitüsü hizmette 84 yılı geride bıraktı. 1938 yılında önemli döviz kaynaklarından biri olan kuru incirle ilgili problemleri çözmek, incir yetiştiricilerine yararlı bilimsel çalışmalar yapmak üzere ‘İncir Islah İstasyonu' adı altında faaliyete geçen ve daha sonra birçok isimle hizmet veren İncir Araştırma Enstitüsü yaklaşık 325 dekar arazide çalışmalarını sürdürüyor.

“Türkiye incir genetiği bakımından zengin kaynaklara sahip

İncir meyvesi her ne kadar Aydın ve Menderes Havzası ile özdeşleşse de aslında incirin Türkiye'nin pek çok bölgesinde yetiştirildiği ancak sadece Aydın ve civarındaki doğal iklimde kurutulabildiği belirtildi. Konuyla ilgili yapılan açıklamada “Ülkemiz incir genetik kaynakları bakımından zengin bir varyasyona sahiptir. Bu zengin varyasyon içerisinden 272 adet dişi incir, 58 adet erkek incir çeşit veya tipi İncir Araştırma İstasyonu koleksiyon bahçesinde mevcuttur. 1970-1980 yılları arasında Ülkemizin Doğu Anadolu bölgesi haricinde tüm bölgeler taranarak dişi incir grubu, 1960 ‘lı yıllarda ise Aydın ve çevresi taranarak erkek incir koleksiyonu oluşturulmuştur. Yapılan bu çalışmalarda 272'si dişi 58'i erkek olmak üzere 330 çeşit koleksiyona ulaşılmıştır” denildi.

Taze olarak tüketilen Bursa Siyahı, Bardakçı, Sultan Selim, Morgüz, Yeşilgüz, Kavak, Horasan çeşitler ülkenin pek çok yerinde yetişirken kurutmalık incir çeşitlerinin ekolojisi açısından yoğunluk Aydın olmak üzere Aydın ve İzmir'de yetiştirilip kurutulabildiği belirtildi. Dünyanın en kaliteli incirlerine bu bölgenin sahip olduğu belirtilen açıklamada “Ege Bölgesinin Sarılop ve Sarı Zeybek çeşidi, en iyi Büyük ve Küçük Menderes havzasında yetişen, birinci sınıf standart çeşidimiz olarak kendini göstermiş ve bütün dünyaca bilinmekte olup, hiçbir incir çeşidinin kurusu bununla boy ölçüşemez” denildi.