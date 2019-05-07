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İncirliova Belediyesi Ramazan'da nostaljiyi yaşatıyor

İncirliova Belediyesi tarafından Cumhuriyet Meydanı’nda kurulan iftar çadırlarının yanı sıra Ramazan Şenlikleri de halkın yoğun katılımı ile gerçekleşti.

İncirliova Belediyesi tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan iftar çadırlarının yanı sıra Ramazan Şenlikleri de halkın yoğun katılımı ile gerçekleşti.


Belediye Başkanı Aytekin Kaya iftar yemeği için meydanı dolduran İncirliovalılara kendi elleriyle yemek dağıttıktan sonra İYİ Parti İlçe Başkanı Ahmet Alak ve Belediye Meclis üyeleri ile birlikte okunan dualarla orucunu açtı.


Belediye Başkanı Aytekin Kaya, İncirliovalıların Ramazan Ayı'nı kutlayarak hayırsever bir firma tarafından sunulan iftar yemeğinin ardından, Ramazan ayı boyunca her akşam farklı etkinliklerin de yer alacağını , bu etkinliklerle büyüklerimizin eski Ramazan günlerini yeniden yaşayacaklarını ve genç ve çocuklarımızın da tıpkı büyükleri gibi güzel anılar biriktirerek kültürümüzü yaşayıp, yaşatacaklarını belirtti.


İftar yemeğinin ardından semazen gösterisi seyredildi. İncirliovalılar eski yıllarda olduğu gibi yazlık sinema ile Yeşilçam'ın nostaljik Türk filmi ‘Gülen Gözler'i büyük bir keyifle izleyerek güzel bir Ramazan gecesi geçirdiler.

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