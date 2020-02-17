İncirliova Belediyesi sineklere karşı erken tedbir aldı

Çalışmalar kapsamında sokak ve caddelerde bulunan rögarlara, yağmur suyu kanallarına ve sineklerin larva yapabilecekleri yerlerde ilaçlama yapılıyor. Temizlik ve halk sağlığı konusundaki hassasiyeti ile tanınan İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, ekiplerin çalışmalarını yerinde inceledi.

“Erken tedbir aldık”

Çalışmaların merkez ve kırsal mahalle ayrımı yapılmadan tüm İncirliova'da titizlikle yapılacağını belirten Başkan Kaya; "Çevre temizliği ve halk sağlığı konusuna özel önem veriyoruz. Bahar aylarının yaklaşmasıyla birlikte sivrisinek ve haşerelere karşı ekiplerimiz larva ilaçlamasına başladı. Erkeden tedbir alıyoruz. Amacımız vatandaşlarımızın sağlıklı bir şekilde yaz mevsimini rahat geçirmelerini sağlamak. Bunun için merkez ve kırsal ayrımı yapmadan ilçemizin her noktasında hijyen ve temizliği sağlamak için aralıksız çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.