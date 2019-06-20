İncirliova Belediyespor Adalet Duman'a emanet

İncirliova Belediyespor Futbol Takımı, 2019-2020 sezonunda Adalet Duman'la şampiyonluk parolası ile yol alacak.

İncirliova Belediyespor'da 2007-2008, 2008-2009, 2010-2011 yıllarında amatör takım antrenörlüğü, 2016-2017 yıllarında ise bal liginde antrenörlük yapan Adalet Duman tekrar yuvaya döndü. Adalet Duman, İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya ile hazırlanan protokole imza atarak resmen İncirliova Belediyespor Kulübü'ne geri dönmüş oldu.

Adalet Duman ile bir yıllık sözleşmeye imza atan Belediye Başkanı Aytekin Kaya,yaptığı açıklamada; "Efsanemiz geri döndü. Takımımızı ve evlatlarımızı İncirliova'mızın efsanevi Hocası Adalet Duman'a emanet etmiş olmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz" diyerek başarılar diledi.

Çiçeği burnunda İncirliova Belediyespor Antrenörü Adalet Duman ise, "İncirliova Belediyespor Kulübünde tekrar antrenörlük yapacak olduğumdan dolayı ilk günkü kadar heyecanlıyım. İncirliova'nın kendi öz evlatlarıyla ve yerinde yapacağımız transferlerle İncirliova Belediyesporu özlenen futbolu oynatarak istediğimiz seviyeye getireceğiz. Başkanımız Sayın Aytekin Kaya'ya beni bu göreve layık gördüğü için teşekkür ediyorum" dedi.