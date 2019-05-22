İncirliova Köylü Pazarı eski yerinde kurulacak

Fevzi Paşa Caddesi esnafının Belediye Başkanı Aytekin Kaya'yı ziyaretlerinde dile getirdikleri Köylü Pazarı'nın eski yerine kurulması isteği, Başkan Kaya tarafından olumlu karşılanarak, caddede hareketliliğin sağlanması için eski yerine alındı.

Başkan Kaya esnafa müjdeyi, Fevzi Paşa Caddesi'ne asılan ve pazar yerinin artık burada kurulacağını belirten afişle verdi. İsteklerinin Belediye Başkanı Kaya tarafından olumlu karşılanarak uygulamaya konulmasından oldukça memnun olan cadde esnafı Başkan Kaya'ya teşekkür ettiler.

Başkan Kaya, yaptığı açıklamada; "İncirliova'mız, İncirliovalılarımız her şeyin en güzeline layık. Bu yola çıkmamın ve şu anda Belediye Başkanı olmamın en büyük nedenlerinden birisi de ilçe halkımıza, esnafımıza, ilçemizdeki herkese her kesime en güzel hizmeti sunmaktır. Eski yıllarda Demirciler Sokağı olarak dillendirdiğimiz Fevzi Paşa Caddemiz, Cuma günleri yerli ürünlerimizin satıldığı ve rağbet gördüğü, aynı zamanda esnafımızın da ticaret hareketliliğinin sağlandığı bir caddemiz. Esnafımızın bu isteğini yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyorum. Hem burada sergi açan vatandaşlarımıza, hem de bu caddedeki esnafımıza hayırlı uğurlu olsun. Bir Belediye Başkanının en büyük gurur kaynağı belediye başkanı seçildikten sonra bile ağabey, kardeş gibi görülerek rahatça kendisine herkesin ulaşabilmesi ve derdini anlatıp çözüm üretmesidir" dedi.