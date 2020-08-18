İncirliova Milli Eğitim Müdürü'nün Kovid-19 test pozitif çıktı

Aydın İncirliova İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çalışkan'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı. Karantinaya alınan çalışkanın durumunun iyi olduğu ve süreci evinde izole bir şekilde tamamlayacağı belirtildi.

Edinilen bilgiye göre; rahatsızlığı ve gribal enfeksiyon şikayeti nedeniyle Atatürk Devlet Hastanesi'ne giden İncirliova İlçe Milli Müdürü Mustafa Çalışkan'ın ateşi yüksek çıkınca Kovid-19 testi yapıldı. Yapılan testte Korona virüsüne yakalandığı belirlenen İlçe Milli Eğitim Müdürü Çalışkan, ilk tedavilerinin ardından evine gönderildi. İzole şekilde evinde eşi ve 3 çocuğu ile karantina sürecine giren Mustafa Çalışkan'ın durumunun iyi olduğu belirtildi.

Bayram öpüşmeleri virüsün yayılım hızını arttırdı

Bu arada sağlıkçılar, Kurban Bayramı sürecinde öpüşüp sarılarak bayramlaşmaların ilde virüsün yayılma hızını arttırdığını şu anda yavaş yavaş pozitif vakaların düşmeye başladığını belirttiler.