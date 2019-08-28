İncirliova Sevgi Yolu esnafı, Başkan Kaya ile bir araya geldi

Başkan Kaya, esnafa Sevgi Yolu'nu canlılığını korumak için “El ele verelim birlikte çalışalım, belediye olarak ben sizin yanınızdayım” çağrısında bulundu.

Kendisinin de kırk yıldır İncirliova'da esnaf olduğunu vurgulayan Başkan Kaya, “yıllardır sizlerle birlikteyim, birbirimizle aile gibiyiz. Kırk yıldır bende burada esnaflık yapıyorum. Esnaf olarak sizlerin sorunlarını, yaşadığınız sıkıntıları biliyorum. Sevgi Yolu, İncirliova'mızın göz bebeği, bu çarşı ilçemizin kalbi. Ben iddia ediyorum, burası yeşiliyle, kendine özgü doğallığıyla Ege'nin hatta Türkiye'nin en güzel çarşılarından birisi. İstiyorum ki bu çarşıyı birlikte daha da güzelleştirelim. Çarşımız için kararları birlikte alalım. Esnaf ve belediye olarak el ele verelim. Bana yardımcı olun, ben de size destek olayım. Bana yardımcı olduğunuzda Sevgi Yolu güzelleşecek ve canlanacak. Bunun katkısı da herkese olacak. Buraya gelen insanlar da siz esnaflarımızdan övgüyle bahsedecek. İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya olarak ben her zaman esnafımızın yanında ve destekçisi olacağım. Bizi kırmayıp kahvaltımıza katıldığınız için her bir esnafımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Kahvaltının sonunda Sevgi Yolu esnafları ise, esnafa olan duyarlılığı için Başkan Kaya'ya çiçek takdim ederek teşekkür etti.

Trafiğe kapalı yolun orta kısmında düzenlenen kahvaltıya Belediye Başkan Yardımcıları Hülya Erginer ve Mehmet Güler, Ziraat Odası Başkanı Ali Kaykı, İYİ Parti İlçe Başkanı Ahmet Alak, CHP İlçe Başkanı Hasbi Akman ile kurum müdürleri katıldı.