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İncirliova trafiğini rahatlatacak çalışma

İncirliova ilçesinde belediye ekipleri, trafik yoğunluğunu azaltmak için Gazi Paşa Caddesi’nde yol genişletme çalışması gerçekleştirdi.

İncirliova ilçesinde belediye ekipleri, trafik yoğunluğunu azaltmak için Gazi Paşa Caddesi'nde yol genişletme çalışması gerçekleştirdi.


Şehir merkezindeki en işlek caddelerden biri olan Gazi Paşa Caddesi'nde yaşanan ciddi trafik yoğunluğunu dikkate alan ekipler, trafiği rahatlatmak için caddeyi genişletti. Yapılan çalışma sonucunda iki aracın yan yana geçişine imkan sunar hale gelen caddede, park yasağı da uygulanmaya başlandı. Zabıta ekipleri yasağın uygulanması için aralıklarla denetim gerçekleştiriyor ve araç sahiplerini uyarıyor.


Sürücülerin park yasağına uymasını beklediklerini dile getiren İncirliova Belediye Başkanı Başkanı Aytekin Kaya, "Gazi Paşa Caddesi, şehir içi trafik yoğunluğumuzun en fazla olduğu yollarımızın başında geliyordu. Trafik yoğunluğundan dolayı da kazalar meydana geliyordu. Ekiplerimizin yaptıkları çalışma ile trafik yoğunluğunda rahatlama sağlandı. Önemli bir sorunu daha çözüme kavuşturduk. Halkımızın güvenli bir şekilde ulaşımlarını sağlamaları için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Belediye olarak biz çalışmalarımızı sürdürürken park yasağı kuralına uyulması konusunda vatandaşlarımızdan destek bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

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