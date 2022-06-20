İncirliova ve Nazilli'de sağlık hizmetleri büyüyor

Son 3 yılda sağlık imkanlarındaki başarısı ile yaklaşık yüzde 50 büyüme kaydeden Aydın'da inşaatı tamamlanan İncirliova Toplum Sağlığı Merkezi, Aile Sağlığı Merkezi ve Entegre Acil Servis ile Nazilli İlçe Sağlık Müdürlüğü, Nazilli Aile Sağlığı Merkezi ve Toplum Sağlığı Merkezi hizmete girmek için gün sayıyor.

Her geçen gün büyüyen sağlık imkanları ile sevk eden değil sevk alan bir il olma konuma yaklaşan Aydın'da, sağlık yatırımları da hız kesmeden devam ediyor. Bu çerçevede yapımı tamamlanan İncirliova ve Nazilli ilçelerindeki sağlık tesisleri hizmete girmek için gün saymaya başladı. İncirliova Toplum Sağlığı Merkezi, Aile Sağlığı Merkezi ve Entegre Acil Servis ile Nazilli İlçe Sağlık Müdürlüğü, Nazilli Aile Sağlığı Merkezi ve Toplum Sağlığı Merkezi hizmet binaları tamamlanan inşaatın ardından hizmete girmeyi bekliyor.

Konu ile ilgili Aydın İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “Sağlık Bakanlığı yatırımları hız kesmeden devam ediyor. İncirliova ilçemizde İncirliova Toplum Sağlığı Merkezi, Aile Sağlığı Merkezi ve Entegre Acil Servis hizmetlerinin verileceği ve Nazilli ilçemizde, Nazilli İlçe Sağlık Müdürlüğü, Nazilli Aile Sağlığı Merkezi ve Toplum Sağlığı Merkezi hizmetlerinin verileceği inşaat tamamlanmış olup önümüzdeki günlerde taşınma işlemlerinin sona ermesinin ardından yeni yerinde hizmet vermeye başlayacaktır. Yeni sağlık tesisimiz İlçemize hayırlı olsun” ifadelerine yer verildi.