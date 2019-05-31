İncirliova'da 30 çocuğa bayram erken geldi

Aydın'ın İncirliova ilçesinde Kaymakamlık tarafından başlatılan proje kapsamında yetim ve öksüz 30 çocuğa iftar yemeğinin ardından, ardından Ramazan Bayramı öncesi bisiklet hediye edildi.

İncirliova Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından ilçe genelinden önceden tespit edilen yetim ve öksüz çocuklara yönelik proje kapsamında 30 çocuğa bisiklet hediye edildi. Çocukların bisikletlerini Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger ve eşi Fatma Köşger, İncirliova Kaymakamı Ediz Sürücü verdi.

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, bisiklet dağıtımında yaptığı konuşmada, “Yetimin başını okşamanın ne kadar değerli olduğunu ve onun saçını okşayana ne kadar mükâfat verileni bilen bir ümmetiz. Dolayısıyla bu yavrularımız bize emanettir. Şundan hiç kuşkunuz olmasın devletin eli her zaman onların üzerinde ve arkasında olacak. O yavrularımızı her zaman gözeteceğiz. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Bu proje çocuklara biraz bayram sevincini erken yaşatacak. Şimdiden yavrularımızın Ramazan bayramları mübarek olsun” dedi.

İncirliova Kaymakamı Ediz Sürücü ise; “Kaymakamlığımızca 2016 yılından buyana 30 evladımıza uyguladığımız projeyi 2019 yılında farklı bir ima kazandırarak Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızdan destek alarak yeniledik. Bugün ise bu 30 evladımıza Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma Vakfı tarafından alınan bisikletlerini teslim etmek üzere buradayız. Bu vesile ile bir iftar programı tertip ettik ve Valimizde buraya teşrif etiler. Bugüne kadar kaymakamlığımız olarak yetim ve öksüz 66 çocuğa ulaştık. Bu projeyi her zaman kaymakamlık olarak uygulamaya devam edeceğiz. Devletimizin şefkatli elini kıymetli evlatlarımızın üzerinde her zaman hissettirmeye ve onları desteklemeye devam edeceğiz” diye konuştu.