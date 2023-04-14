İncirliova'da 4 aranan şahıs yakalandı

Aydın'ın İncirliova ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 4 şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından, aranan şahısların yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalarda, “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama “ suçundan aranan ve hakkında toplam 8 yıl 5 ay hapis cezası bulunan F.Y., “Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak “ suçundan aranan ve hakkında toplam 3 yıl 9 ay hapis cezası bulunan R.S., “Alkol veya Uyuşturucu Maddenin Etkisi Altındayken Araç Kullanma “ suçundan aranan ve hakkında toplam 4 yıl 3 ay hapis cezası bulunan E.T. ve “Tahsis Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık “ suçundan aranan ve hakkında toplam 5 yıl 4 ay hapis cezası bulunan (G.İ) isimli şahıslar yakalandı.