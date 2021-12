İncirliova'da 'Acil Sağlık Hizmetleri Haftası' kutlandı

Aydın'ın İncirliova ilçesinde 'Acil Sağlık Hizmetleri Haftası' kutlandı.;

Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü; 3 bin 156 istasyon, 39 bin 836 personel, 111 bin 555 UMKE personeli, 3 uçak ambulans, 12 helikopter ambulans, 6 deniz ambulansı ve 5 bin 886 kara ambulansı ile her türlü coğrafi ve iklim şartlarına uygun nitelikli ambulanslarla yurdun her köşesinde engel tanımadan 7 gün 24 saat görev yapmaya devam ediyor. Her yıl 1-7 Aralık tarihleri arasında kutlanan 'Acil Sağlık Hizmetleri Haftası' sebebiyle, İncirliova İlçe Sağlık Müdürü Dr. Gülay Elçi Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nu ziyaret etti. İlçe Müdürü Elçi, istasyon çalışanları ile sohbet ederek, görevlerini üstün gayretle ve fedakarca yerine getiren tüm acil sağlık hizmetleri çalışanlarının haftasını kutladı. Sağlık çalışanları ile birlikte pasta kesen Elçi, tüm çalışanlara sağlıklı ve huzurlu görevler diledi.