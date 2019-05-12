İncirliova'da anneler çiçeklerle mutlu oldu

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, İncirliovalı annelerin Anneler Günü'nü çiçek hediye ederek kutladı.

Dün Engelli Annelerin Anneler Günü'nü kutlayarak Anneler Günü kutlamalarına başlayan İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, bugün de Acarlar ve İncirliova Pazarlarında annelerin Anneler Günü'nü kutladı. Pazaryerinde satış yapan pazarcı esnafı ve alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet etti. Başkan Kaya'ya İyi Parti İlçe Başkanı Ahmet Alak, İyi Parti Yönetimindeki Bayanlar, Meclis Üyeleri, Acarlar Muhtarı Kemal Karabulut eşlik ederek, İncirliova Belediyesi serasında yetiştirilen yaklaşık beş bin saksı çiçek dağıttılar. Başkan Kaya kendisine eşlik eden İyi Parti Yönetiminden bayanlar ile belediye bayan personelini de unutmayarak onların da Anneler Gününü kutlayarak çiçek verdi.

Başkan Kaya konuşmasında, " Hayat deneyimleriyle her daim yolumuza ışık tutan, insanları, yaşamı, dünyayı sevmeyi öğreten, geleceğe güvenle, umutla bakmamızı sağlayan, varlıklarıyla bizlere güç veren Annelerimizin hakkını ne yapsak ödeyemeyiz. Dünyadaki hiçbir değerle karşılaştırılamayacak ve yeri hiçbir zaman doldurulamayacak en kutsal varlıklarımız olan Annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyorum" dedi.

İncirliovalı bayanlar ise Başkan Kaya'ya kendilerini hatırlayarak çiçek hediye ettiği için teşekkürlerini ilettiler.