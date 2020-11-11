İncirliova'da “Atatürk Fotoğrafları Sergisi” Devam Ediyor

Aydın'ın İncirliova İlçesi Belediye Binası önünde 10 Kasım Atatürk'ü anma haftası kapsamında gerçekleşen fotoğraf sergisi devam ediyor.

Aydın Atasını anmaya devam ediyor. İncirliova Belediyesi'nin düzenlediği, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan bedenen ayrılışının 82. yıl dönümü nedeniyle belediye binası önünde Atatürk'e ait fotoğraflar sergilenmeye devam ediyor.

Belediye hizmet binası önünde 10 Kasım Atatürk'ü anma haftası kapsamında, Mustafa Kemal Atatürk'e ait fotoğrafların yer aldığı Atatürk Fotoğrafları Sergisi halkın beğenisini topladı.

Türk ve Azerbaycan bayraklarının gölgesi altında yapılan Atatürk Fotoğrafları Sergisi önünde vatandaşların hatıra fotoğrafı çektikleri görüldü. Koronavirüs tedbirleri dikkate alınarak gerçekleştirilen etkinlik bugün mesai saati bitimine kadar devam edecek.