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İncirliova'da belediye mezarlıkları temizliyor

Korona virüs salgınına karşı etkin bir mücadele yürüten İncirliova Belediyesi, diğer hizmet alanlarında da çalışmalarını sürdürüyor.


Başkan Kaya'nın talimatıyla harekete geçen ekipler, ilçedeki mezarlıkların, parkların ve yol kenarlarındaki refüjlerin temizliğini yaparken, yabani ot budama ve arındırma çalışmasını da gerçekleştiriyor.


Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de salgınla mücadeleler sürüyor. İncirliova Belediyesi de bir yandan salgınla mücadele ederken bir yandan da kurum olarak hizmetlerini sürdürüyor.


Çalışmalar hakkında bilgi veren İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya; Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz belirlenen program doğrultusunda Sınırteke Mahalle Mezarlığı'nda ot biçme, yabani ottan arındırma ve çevre temizliği çalışmasını gerçekleştirdi. Geçtiğimiz günlerde ilçemiz tren garı çevresinde ve İzmir-Aydın Karayolu orta refüjde aynı şekilde temizlik çalışmasını yaptık. Ekiplerimiz sahada, çalışmalarımız tüm ilçemizde devam edecek. Salgın tehdidinin artarak devam ettiği şu günlerde her zaman olduğu gibi en hassas olduğumuz konu temizlik. Hedefimiz daha iyi koşullarda yaşanabilir, sağlıklı ve temiz bir İncirliova" ifadelerini kullandı.

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