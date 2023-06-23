İncirliova'da çaldılar, Germencik'te yakalandılar

Aydın'ın İncirliova ilçesinde bir kamu kurumunda meydana gelen hırsızlık olayının şüphelileri, jandarma tarafından Germencik ilçesinde yakalandı.

Olay, İncirliova ilçesi Sınırteke Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kamu kurumuna ait sıcak su borusu dış izolasyon alüminyum kaplaması malzemeleri kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı. İhbar üzerine İlçe Jandarma Komutanlığınca detaylı çalışma başlatıldı. Yapılan araştırmalar sonucunda hırsızlık olayı ile ilgili A.A., C.C., O.O. isimli şüpheliler olayda kullanılan araç ve içerisinde hırsızlık malzemeleri ile birlikte Germencik ilçesinde yakalandı. Çalınan malzemeler kurum yetkililerine teslim edilirken, gözaltına alınan şüpheliler sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.