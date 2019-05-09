İncirliova'da engelliler için asker eğlencesi ve iftar yemeği

İncirliova Belediyesi ile İncirliova Engelsiz Yaşam Derneği'nin ortaklaşa düzenlediği engelliler buluşması iftar yemeği ve asker eğlencesi renkli görüntülere sahne oldu.

Yoğun bir katılımın gerçekleştiği, Aydın Büyükşehir Belediyesi ve İncirliova Belediyesi'nin katkıları ile yapılan etkinlikte hem keyifli hem duygusal anlar yaşandı.

İftar yemeğinin ardından Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı okunarak başlanan programda Konuşma yapan İncirliova Engelsiz Yaşam Derneği Başkanı Merve Uysal desteklerinden dolayı Aydın Büyükşehir Belediyesi ve İncirliova Belediyesi'ne teşekkür etti.

Etkinlikte konuşma yapan Aydın Büyükşehir Belediyesi Engelliler Masası ve Engelliler Meclis Başkanı Esma Durmaz, Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman engellilerimizin yanında olduklarını ve olacaklarını belirtirken İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya ise, "İncirliova Belediyesi olarak böyle güzel ve anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yapmak gurur verici. Bu etkinliğin gerçekleşmesine büyük bir destek veren Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu'na, ekibine ve ilimiz genelinden etkinliğimize katılım sağlayan tüm Sivil Toplum Örgütleri ile dernek başkan ve üyelerine teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki yıl etkinliğimizi daha kapsamlı bir şekilde gerçekleştirip yine siz değerli katılımcılarımızla bir araya gelmeyi planlıyoruz. Engelliler Haftası'nda anlatılmaya çalışılan farkındalık programlarını gerçekleştirenleri ve siz değerli engelli kardeşlerimi bu çalışmalarınızdan ve çabalarınızdan dolayı kutluyorum. Hepimiz birer engelli adayıyız, hayatı paylaşmak adına bunu unutmadan sadece bu gece değil her zaman tüm kalbimizle hep sizinleyiz, sizlerleyiz" dedi.

Katılımcılara dağıtılan Türk Bayrakları, Onuncu Yıl Marşı ve İzmir Marşı eşliğinde büyük bir coşku ile dalgalandırılırken ardından Harmandalı oynandı, yılın annelerine plaket ve buketler verildi. Kınalar yakılınca duygusal anlar yaşanırken, katılımcılar canlı müzik eşliğinde doyasıya eğlendi. Etkinlikten dolayı güzel zaman geçirdiğini dile getiren katılımcılar Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya'ya teşekkürlerini sundular.