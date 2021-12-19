İhlas Haber Ajansı

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İncirliova'da ev yangını

Aydın’ın İncirliova ilçesinde çıkan yangında müstakil ev kullanılmaz hale geldi.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde çıkan yangında müstakil ev kullanılmaz hale geldi.


Edinilen bilgiye göre, Kurtuluş Mahallesi 220 sokak üzerindeki Müjde A.'ya ait müstakil bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İncirliova İtfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek söndürdü. Yangında müstakil ev kullanılmaz hale geldi.


Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.

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