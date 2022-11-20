İncirliova'da jandarmadan narkotik ve KADES eğitimleri

Aydın'ın İncirliova ilçesinde jandarma ekipleri 22 kişiye, En iyi Narkotik Anne Projesi ve KADES Eğitimi verdi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca, “En iyi Narkotik Anne Projesi ve KADES Eğitimi” il genelinde devam ediyor. Bu çerçevede ekipler İncirliova ilçesi Dereğazı Mahallesi'nde bulunan bir işyerinde çalışan 22 kadın personele eğitim verdi. Etkinlikte katılımcılara madde bağımlılığı belirtileri, Uyuşturucu maddelerin çeşitleri, insan vücuduna zararları, KADES VE UYUMA projeleri konularında bilgilendirmeler yapıldı.