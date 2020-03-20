İncirliova'da Korana virüse karşı seferberlik ilan edildi

Önceki gün pazarcı tezgahları tek tek ilaçlatan İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, bu kez korona virüsü karşı İncirliova'da vatandaşların yoğun olarak kullandığı Sevgi Yolu ve ona bağlı cadde ve sokakları lavanta kokulu deterjanla yıkatıp dezenfekte ettirdi.

İncirliova Belediyesi'nin ilçe genelindeki salgının yayılmasını önlemek amacıyla ilaçlama, temizlik ve dezenfekte çalışması hız kesmeden devam ediyor.

Yapılan çalışmaları yerinde denetleyen Başkan Kaya; "İncirliova'da tüm resmi kurumlar, banka şubeleri, camilerimiz, kapalı pazaryeri ve halkımızın yoğun olarak kullandığı tüm alanlar korona virüse karşı antiseptik ilaçlarla dezenfekte edildi. Perşembe akşamı da Cuma günü ilçemizin pazarı olduğu için ilçemizin en işlek caddesi olan Sevgi Yolu'nu ve çevresindeki cadde ve sokakları lavanta kokulu deterjanla yıkayıp temizledik, ilaçladık. Bu salgın dünya çapında bir tehlike, asla hafife almamalı, çok dikkatli olmalıyız. Biz ne kadar dikkat eder ve önlemini alırsak ilçemizdeki insanlarımızda o kadar sağlıklı kalırlar. İncirliova Belediyesi olarak biz tam bir seferberlik halindeyiz, virüse karşı mücadelemiz sürecek. Vatandaşlarımızı da önlemlere uymaya ve duyarlı olmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Pazarcılara eldiven dağıtıldı

Korona virüs önlemleri kapsamında İncirliova Belediyesi Zabıta ekipleri, kapalı pazar yerinde kurulan tezgahları tek tek dolaşarak esnafa ve alışveriş yapan vatandaşlara eldiven dağıttı ve esnafa hijyen kuralları hakkında bilgi vererek uyulmasını istedi. Uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirin pazarcılar ve vatandaşlar Başkan Kaya'ya teşekkür ettiler.