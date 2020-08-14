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İncirliova'da korona virüs denetimi

Aydın’ın İncirliova ilçesinde yeni tip korona virüs ile mücadele kapsamında denetimler sürüyor.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde yeni tip korona virüs ile mücadele kapsamında denetimler sürüyor. İlçe Kaymakamı Canan Hançer Baştürk önderliğinde gerçekleştirilen denetimlerde iş yerleri denetlendi.



Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de görüldüğü günden bu güne 5 binin üzerinde kişinin hayatına mal olan yeni tip korona virüs ile mücadele sürüyor. Bulaş riskini en aza indirmek için gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında İncirliova ilçesinde denetim gerçekleştirildi. Lokanta, aperitif salonları ve kahvehaneleri gezen denetim ekibi, iş yerlerinin yönetmeliğe uygunluğunu denetledi. İşverenleri ve çalışanları maske takma konusunda uyarılarda bulundu. Lokantalardaki masaların sosyal mesafeye uygunluğunu denetleyen ekipler, iş yerlerinde ateş ölçümü ve dezenfektan kontrollerini gerçekleştirdi.



İncirliova İlçe Kaymakamı Canan Hançer Baştürk başkanlığında gerçekleştirilen denetimlere, İlçe Emniyet Müdürü Fatih Demiralp, İlçe Sağlık Müdürü Gülay Elçi, İlçe Yazı İşleri Müdürü Orhan Alkan ile beraberindeki heyet katıldı.

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