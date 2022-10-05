İncirliova'da ‘Ortadaki Oyun' büyük ilgi gördü

Ünlü sanatçılar Altan Erkekli ve Veysel Diker'in birlikte sahne aldığı Ortadaki Oyun isimli tiyatro oyununa İncirliovalılar yoğun ilgi gösterdi. İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, "İncirliova Belediyesi olarak kültür-sanat etkinliklerini düzenlemeye, kıymetli sanatçılarımızı halkımızla buluşturmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Veysel Diker'in yazıp yönettiği ve aynı zamanda usta sanatçı Altan Erkekli ile birlikte rol aldığı Ortadaki Oyun isimli müzikli hicivli güldürü oyunu büyük beğeni topladı. İncirliova Cumhuriyet Meydanı'nda sahnelenen oyuna İncirliova halkı yoğun ilgi gösterirken oyun için hazırlanan 2 bin kişilik alan tamamen doldu, bazı vatandaşlar oyunu ayakta izlemek zorunda kaldı.

İncirliova Belediyesi olarak kültür-sanat etkinliklerini düzenlemeye devam edeceklerini belirten Başkan Aytekin Kaya, “İncirin ana vatanı, deve güreşlerinin başkenti İncirliovamızda çok kıymetli sanatçılarımız Altan Erkekli ve Veysel Diker'i konuk ettik. Kıymetli sanatçılarımıza muhteşem performansları için, Cumhuriyet Meydanımızı dolduran İncirliovalı hemşehrilerimize de katılımları için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İncirliova Belediyesi olarak kültür-sanat etkinliklerini düzenlemeye, kıymetli sanatçılarımızı halkımızla buluşturmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.