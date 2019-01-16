İncirliova'da “Sağlıklı Yaşam İle El Ele” projesi devam ediyor

İncirliova Kaymakamlığı ve Bağımlılıkla Etkin Mücadele ve Sağlıklı Yaşam Derneği'nin (BEMSAYDER) birlikte yürüttüğü ‘Sağlıklı Yaşam İçin El Ele' projesi devam ediyor.

2018 yılının Eylül ayından bu yana İncirliova'da devam eden projeyle ilgili olarak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çalışkan, Dernek Başkanı Davut Türkkan ve Eğitim Danışmanlık kurucusu Cahit Şimşek İncirliova Kaymakamı Ediz Sürücü'yü makamında ziyaret etti. Ziyarette Kaymakam Sürücü'ye proje ile ilgili bilgilendirmede bulunuldu.

BEMSAYDER Başkanı Davut Türkkan, proje kapsamında okullarda öğretmenlerin tamamına “Kendini Keşfet” eğitimi, tüm okul müdürlerine “Beden Dili” eğitimi, projede gönüllü olarak görev almak isteyen öğretmenlere de çeşitli eğitimlerin verildiği aktarıldı. Türkkan, ortaokul öğrencilerinin tamamına envanter uygulaması yapıldığını, İncirliova Kaymakamlığı'nın ev sahipliği yaptığı ve önemli öğretim üyelerinin konuşmacı olarak katıldığı panelde sağlıklı yaşam için aile ve okulun rolü, iletişim ve yaşam becerileri konularının işlendiğini ifade etti. Projenin devamında okullar arası spor müsabakaları, çeşitli kurslar ve veli toplantıları ile çalışmaların devam edeceği öğrenildi.