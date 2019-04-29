İncirliovalı öğrenciler İstanbul'u gezip gördü

Bağımlılıkla Etkin Mücadele ve Sağlıklı Yaşam Derneğinin İncirliova Kaymakamlığı ile birlikte yürüttüğü ‘Sağlıklı yaşam için el ele' projesi kapsamında 200 öğrenci ve 25 öğretmen nezaretinde tarihin ve kültürün merkezi İstanbul'u gezdiler.

İncirliova Kaymakamı Ediz Sürücü'nün Sürücü'nün destekleri ile çeşitli faaliyetler gerçekleştirdiklerini belirten Dernek Başkanı Davut Türkan; dernek olarak 600 öğrenci ile İncirliova Parkta kahvaltı, Aydın Forumda ücretsiz sinema, İlçe ortaokulları arasında futbol, voleybol, basketbol turnuvaları, halk oyunları etkinlikleri, golf, badminton gibi faaliyetleri gerçekleştirdiklerini şimdi de İstanbul'da güzel bir etkinliğe imza attıklarını söyledi.

“İlk kez il dışına çıktılar”

Öğrencilerin, bu gezi sayesinde ilk kez il dışına çıkıp, dünyanın gözdesi İstanbul'u görme fırsatı yakaladılar. Selçuklu'dan Osmanlı'ya bu topraklarda hüküm sürmüş ve iz bırakmış her medeniyetin kültüründen günümüze kalan tarihi ve kültürel mirası yerinde gören öğrenciler dolu dolu bir program yaşadılar.