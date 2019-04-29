İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

İncirliovalı öğrenciler İstanbul'u gezip gördü

Bağımlılıkla Etkin Mücadele ve Sağlıklı Yaşam Derneğinin İncirliova Kaymakamlığı ile birlikte yürüttüğü ‘Sağlıklı yaşam için el ele’ projesi kapsamında 200 öğrenci ve 25 öğretmen nezaretinde tarihin ve kültürün merkezi İstanbul’u gezdiler.

Bağımlılıkla Etkin Mücadele ve Sağlıklı Yaşam Derneğinin İncirliova Kaymakamlığı ile birlikte yürüttüğü ‘Sağlıklı yaşam için el ele' projesi kapsamında 200 öğrenci ve 25 öğretmen nezaretinde tarihin ve kültürün merkezi İstanbul'u gezdiler.


İncirliova Kaymakamı Ediz Sürücü'nün Sürücü'nün destekleri ile çeşitli faaliyetler gerçekleştirdiklerini belirten Dernek Başkanı Davut Türkan; dernek olarak 600 öğrenci ile İncirliova Parkta kahvaltı, Aydın Forumda ücretsiz sinema, İlçe ortaokulları arasında futbol, voleybol, basketbol turnuvaları, halk oyunları etkinlikleri, golf, badminton gibi faaliyetleri gerçekleştirdiklerini şimdi de İstanbul'da güzel bir etkinliğe imza attıklarını söyledi.


“İlk kez il dışına çıktılar”


Öğrencilerin, bu gezi sayesinde ilk kez il dışına çıkıp, dünyanın gözdesi İstanbul'u görme fırsatı yakaladılar. Selçuklu'dan Osmanlı'ya bu topraklarda hüküm sürmüş ve iz bırakmış her medeniyetin kültüründen günümüze kalan tarihi ve kültürel mirası yerinde gören öğrenciler dolu dolu bir program yaşadılar.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.