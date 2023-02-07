İncirliovalıların yardımları deprem bölgesine gönderildi

Aydın'ın İncirliova ilçesinde belediye öncülüğünde toplanan yardım malzemeleri deprem bölgesine gönderildi.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük depremin ardından tüm Türkiye yaraları sarmak için seferber oldu. İncirliova Belediyesi öncülüğünde ilçede yardım kampanyası başlatıldı. Çığ gibi büyüyen yardım kampanyası sonrası toplanan 3 kamyon malzeme deprem bölgesine gönderildi.

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, sosyal medyadan yardımlarını esirgenmeyen İncirliovalılara teşekkür ederek, “Deprem bölgesine gönderilmek üzere başlattığımız yardım kampanyasına el yapımı kışlık salçadan, battaniyeye, çoraptan zeytinyağına, elektrikli ısıtıcıdan el örmesi atkıya kısacası evinde ne varsa depremzede kardeşleri için getiren, yardım malzemeleri taşımak için araçlarını seferber eden yaşlı-genç, çocuk-yetişkin yediden yetmişe tüm İncirliova halkına yürekten teşekkür ediyorum.

İnanıyorum ki kötü günlerde her zaman birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde olmayı başaran büyük Türk Milleti depremin oluşturduğu bu yaraları da kısa sürede saracaktır” paylaşımında bulundu.