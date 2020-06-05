İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İncirliova'nın altyapısı yenileniyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) ekipleri İncirliova’nın altyapısını yenilemek için çalışmalarını sürdürüyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) ekipleri İncirliova'nın altyapısını yenilemek için çalışmalarını sürdürüyor.


ASKİ tarafından İstiklal Mahallesi'nde yapılan çalışmada sona gelindi. Askeri lojmanların ve yeni yerleşime açılmaya başlanan TOKİ evlerinin kanalizasyonu ana hatta bağlanıyor. Böylelikle çalışma bitirildiğinde İncirliova'nın yeni yerleşim yerlerinin altyapısının büyük çoğunluğu bitirilmiş olacak. Vatandaşlar ise yapılan çalışmalar için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.