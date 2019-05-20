İncirliova'nın belediye başkanları bir araya geldi

İncirliova Lisesi Eski Mezunları Geçmişe Davet Gecesine, İncirliova'ya hizmet etmiş belediye başkanları da katıldı.

İncirliova Lisesi eski mezunlarından Süleyman Çelik Mustafa Erdoğan, Ayşe Şanlıalp ve emekli öğretmen Vacip Ertürk'ün organizesiyle her yıl 19 Mayıs günü gerçekleştirilen İncirliova Lisesi Eski Mezunları Geçmişe Davet Gecesi bu yıl İncirliova kültür Park'ta gerçekleştirildi.

Bu yıl 12.sinin gerçekleştirildiği gece ile ilgili açıklama yapan organizatörlerden Süleyman Çelik " Bu yıl İncirliova'mıza geçmiş dönemlerde hizmet etmiş ve yeni Belediye Başkanımız Aytekin Kaya'yı da gecemize davet ettik. Belediye başkanlarımızın iştiraklerinden dolayı çok mutlu olduk. Bu yıl ki organizasyonumuzun Ramazan Ayı'na rastlaması da iftar yemeğimizle gecemizi daha anlamlı kıldı" dedi.

Yaklaşık 100 eski mezun ve davetlinin katıldığı geçmiş hatıraların anladığı gecenin en güzel karelerinden biri ise 1999-2004 yıllarında belediye başkanlığı yapan Şerif Temel, 2007-2009 yıllarında Belediye Başkanlığı yapan Vahit Dede, 2009-2014 yıllarında belediye başkanlığı yapan Fadime Orbay ile İncirliova'nın çiçeği burnunda Belediye Başkanı Aytekin Kaya'nın aynı masada bir araya gelerek sohbet etmeleri oldu. Katılımcı ve davetliler ise ayağa kalkarak belediye başkanlarını bu güzel tablodan dolayı ayakta alkışladılar. Belediye başkanları ise davetten ve bu gecede yer almaktan dolayı teşekkürlerini dile getirdiler.

Gecede katılımcılar eski hatıralarını yad ederek güzel dakikalar geçirdiler.