İncirliova'nın gururu Emel mehterle karşılandı

İncirliova Belediye Başkanı Gürşat Kale, 5-10 Şubat tarihleri arasında Bartın'da düzenlenen Türkiye Okullar Arası Yıldızlar Kick Boks Şampiyonasında 2'inci olan İncirliovalı Emel Urfalıoğlu için düzenlenen mehteranlı karşılama törenine katıldı.

Urfalıoğlu'nun İncirliova Belediyespor bünyesinde müsabakalar katıldığını ifade eden Başkan Kale; “Emel kızımızın elde ettiği bu başarı göğsümüzü kabartmış, gurur kaynağımız olmuştur” dedi.

58 aylık görev süresi içerisinde sporun ve sporcunun yanında yer aldıklarını ve maddi-manevi her zaman destek verdiklerini vurgulayan Başkan Kale; İncirliova'mızdan ve İncirliova Belediyespor'umuzdan böylesine başarılı bir sporcunun yetişmesi bizleri son derece mutlu etmiştir. Belediye meclisimizden aldığımız kararla Emel kızımızı ödüllendireceğiz. Kendisine spor hayatında nice başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

Hedef Avrupa Şampiyonluğu

Sandıklı Nazmi Topçuoğlu Ortaokulu'nda okuyan ve 6 yaşından bu yana kick boks ile uğraşan Emel Urfalıoğlu (14) madalyaya doymuyor adeta. 8 yıllık aktif spor yaşantısına 8'i altın 13 madalya sığdıran Urfalıoğlu; “Çok çalışarak, Allah'ın izniyle Nisan Ayında yapılacak olan Avrupa Şampiyonasında birinci olacağım. Avrupa ‘da elde edeceğim başarıyı da belediye başkanımız Gürşat Kale ve aileme hediye edeceğim” dedi.