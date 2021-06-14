İncirliova'ya üç yeni park

İncirliova Belediyesi, ilçeye üç yeni park kazandırdı. Hasan Tuna Parkı, Erol Karasu Parkı ve Emin Sarıyörük Parkı'nın yapımının tamamlandığını ve hizmete açıldığını açıklayan Belediye Başkanı Aytekin Kaya, “Pandemi tedbirleri gereği açılış törenleri düzenleyemedik, coşkuyla açılışlarımızı yapamadık ancak 7'den 70'e her yaştan vatandaşımızın güzel vakit geçireceği parklar yaptık, hayırlı olsun” dedi.

İlçe halkını daha fazla sosyal donatı ve yeşil alan ile buluşturmak için yoğun çaba sarf eden İncirliova Belediyesi, Zafer, Sandıklı ve Acarlar mahallelerine birer park yaparak ilçeye üç yeni park kazandırdı. Yapımı tamamlanan Acarlar Mahallesi'ndeki 2 bin 66 metrekarelik parka mahallenin sevilen isimlerinden olan Hasan Tuna'nın, Zafer Mahallesi'ndeki bin 635 metrekarelik parka hayırsever iş insanı ve ünlü deveci Emin Sarıyörük'ün, Sandıklı Mahallesi'ndeki bin 978 metrekarelik parka da vatani görevini yaptığı sırada hayatını kaybeden Erol Karasu'nun isimleri meclis kararı ile verildi. Toplam 5 bin 679 metrekare genişliğindeki parklarda çocuk oyun alanlarına, oturma gruplarına, spor alanlarına ve kafelere yer verildi. Yeni yapılan parklar içinde, diğer parklardan farklı olarak Hasan Tuna Parkı'na voleybol sahası, Erol Karasu Parkı'na da paten pisti yapıldı.

“Sevilen kişilerin isimlerini yaşattık”

İncirliova'nın Aydın'ın hızla büyüyen bir ilçesi olduğunun altını çizen Belediye Başkanı Aytekin Kaya; "İncirliova Aydınımızın hızla büyüyen, gelişen bir ilçesi. Bu sebeple vatandaşlarımızın yeni sosyal alanlara ihtiyacı var. Bizde bu ihtiyacı karşılamak amacıyla ilçemize 7'den 70'e her yaştan vatandaşımızın huzur içinde, güzel vakit geçireceği 3 yeni park yaptık. Parklarımızda çocuklarımız gönüllerince eğlenecek. Diğer vatandaşlarımız da oturma grupları ve kafelerimizde, çayını, kahvesini içip, huzurla dinlenmenin yanı sıra spor alanlarını da kullanma fırsatı yakalayacak. Bu parklara ilçemizin sevilen kişilerinin isimlerini vererek onları ölümsüzleştirdik ve isimlerini yaşattık. Parklara isim verilmesinde desteklerini bizden esirgemeyen tüm meclis üyelerimize ayrıca teşekkür ediyorum" diye konuştu.