İncirliova'yı dip köşe ilaçlanıyor

Salgının ülkemizde görülmeye başladığı ilk günden itibaren dolmuşları, camileri, banka şubelerini ve tüm kamu binalarını tek tek ilaçlayan belediye ekipleri Başkan Aytekin Kaya'nın talimatı doğrultusunda belediyeye ait traktörün arkasına takılan özel ilaçlama tankeri ile ilçe merkezindeki sokak ve caddeleri gezerek ilaçlama yaptı.

Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Başkan Kaya; "Virüsün ülkemizde görülmeye başladığı ilk günden itibaren İncirliova Belediyesi olarak biz tam bir seferberlik halindeyiz, diğer birimlerden kaydırma yaparak temizlik ekibimizi daha da güçlendirdik. Kamu binaları ve banka şubeleri gibi tüm kapalı alanlar dışında saha ilaçlamasını da arttırdık. Ekiplerimiz bugün ilçemizin en kalabalık nüfusuna sahip Cumhuriyet ve Acarlar mahallelerinde ve diğer mahallelerin sokak ve caddelerinde alan ilaçlaması yaptı. İlaçlama ve dezenfekte çalışmalarımız ilçemiz genelinde periyodik olarak devam ediyor. İncirliova'yı dip köşe ilaçlıyoruz. Biz belediye olarak gerek 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olup da sokağa çıkamayan vatandaşlarımıza yardım olsun, gerek ilaçlama olsun her konuda üzerimize düşen görevleri yapıyoruz, salgına karşı mücadelemizi sürdürüyoruz. Ancak bu mücadele tek taraflı olmaz, vatandaşlarımızda sağduyulu olmalı, alınan tedbirlere titizlikle uymalı, evlerinde kalmalıdır. Türk Milleti olarak bu zor günleri dayanışma içerisinde hep birlikte aşacağız" ifadelerini kullandı.

Ekipler çalışmalarını sürdürürken, vatandaşlar yapılan çalışmalar ve alınan önlemler için İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya'ya teşekkür etti.