İneklerin bahar coşkusu renkli görüntüler oluşturdu

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde kurulu bulunan Aydın İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği'ne ait düve merkezindeki ineklerin bahar coşkusu görenleri şaşırttı. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı merkezde ineklerin yemyeşil arazilere çıkma sevinci dron ile havadan görüntülendi.

Aydın İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği'ne ait Türkiye'nin ilk düve merkezlerinden biri olan çiftlikte aylar sonra inekler meraya salındı. Aylardır kapalı sistem tesislerde barınıp beslenen düveler, kaldıkları ahırın kapıları görevliler tarafından açılınca büyük bir heyecanla meraya doğru koşmaya başladılar. Yemyeşil otların boy saldığı merayla buluşan ineklerin yaptıkları sevinç hareketleri ve aylar sonra baharın keyfini çıkaran hareketlerle seyrine doyulmayan görüntüler ortaya çıkarttı. Merada zıplayıp koşan inekler baharı böyle karşıladı.

Aydın Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Düve Merkezi İşletme Sorumlusu Ziraat Mühendisi Seçil Çantal, "Hayvanlar kış boyu işletmenin içerisinde duruyorlar. Yeşili ve güneşi de özlüyorlar. Her yıl bahar aylarının gelmesi ile hayvanları hazırladığımız meraya çıkartıyoruz. Onlar da yeşil ve güneş ile buluştuklarında çok mutlu oluyorlar. Onları mutlu görünce biz de çok mutlu oluyoruz. Onların doğal yaşam alanları mera olduğu için meraya çıkınca atlayıp zıplıyorlar" diye konuştu.