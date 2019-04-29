İneklerin dronla imtihanı, drondan korkan inekler böyle kaçıştı

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde yeni kurulan bir çiftlikte yapılmak istenen tanıtım çekimleri sırasında drondan korkan inekler kaçacak delik aradı. İneklerin korkusu kameralara an ben an yansırken hamile ineklerin aşırı strese girip düşük yapmalarından korkulduğu için çekimlere ara verildi.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesi yakınlarında uzun uğraşlar ve detaylı bir proje sonucu Türkiye'de örnek sayılabilecek bir çiftlik oluşturuldu. Yaklaşık 1500 baş kapasiteli modern çiftliğin tanıtımı için havadan çekim yapıldığı sırada çiftlikteki onlarca inek bir anda huysuzlandı. Metrelerce yukarıda olan drondan ürken ineklerin çiftlik içerisinde oradan oraya kaçışması ilginç görüntüler oluşturdu. Aşırı huysuzlanan ineklerin kaçışırken çiftlikte izdihama neden oldu. Gebe olan ineklerin aşırı strese girip düşük yapmasından korkulduğu için tanıtım çekimlerine ara verildi.