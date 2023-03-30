İnovasyon, eğitim ve tatilin yeni adresi Kampinova olacak

Kuşadası Belediyesi, Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye'nin önemli sivil toplum kuruluşlarından Habitat Derneği ile iş birliği içerisinde yaşama geçireceği Kampinova projesini kente kazandırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Kuşadası'nı çağın yeni turist tipi olan ‘dijital göçebeler' ile tanıştıracak olan Kampinova, kısa süre içerisinde kent turizmine kazandırılacak.

Kuşadası Belediyesi, koronavirüsle birlikte değişen turizm ve eğitim anlayışına uygun olarak tasarladığı ‘Kampinova' projesini kente kazandırmak için yapım çalışmalarına devam ediyor. Davutlar Mahallesi'nde bulunan Sevgi Plajı'ndaki 13 bin metrekarelik alan üzerinde Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Aydın Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği içerisinde zemin düzenleme ve dolgu çalışması yürütüyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleriyse alanda çevre düzenlemesi yapıp, ağaçları buduyor. Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından düzenlenen ‘Genç Dostu Şehirler Fikir, Proje ve Uygulama Yarışması'nda ödüle layık görülen Kampinova'da, zemin iyileştirme çalışmaları tamamlandıktan sonra elektrik, aydınlatma ve internet alt yapısı kurma çalışmalarına başlanacak.

“Öğren, Eğlen, Yenilen” sloganı ile yaşama geçirilecek Kampinova'da, eğitim, atölye, çadır, spor, etkinlik, sahne, gösteri, dinlenme, ortak çalışma alanları ve bungalov evler ile sosyal tesisler bulunacak. Misafirlerine doğanın içinde inovasyon odaklı bir çalışma imkânı sunacak olan Kampinova'da aynı anda yaklaşık 260 kişi konaklayabilecek. Kampinova'ya gelen dijital göçebeler ayrıca kendileri için düzenlenecek çeşitli etkinlik ve festivallere katılma fırsatı da bulacak. Y ve Z kuşağının talepleri çerçevesinde, dijital çağın gereklerine uygun eğitimlerin de düzenleneceği Kampinova, tüm bu özellikleriyle Kuşadası'nın yeni çekim merkezi olacak.

Pandemiyle birlikte dünyada tatil ve çalışma alışkanlıklarının köklü bir değişime uğradığını belirten Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, “Kentimize yeni turizm anlayışının gereklerine uygun çekim merkezleri kazandırmak amacıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bunun ilk örneğini Ada Camping'i açarak başlattık. Şimdi de zamana ve mekâna bağlı kalmaksızın dijital göçebe olarak çalışanlar için Kampinova isimli projemizi yaşama geçiriyoruz. Hedefimiz Kuşadası'nın yeni turizm pastasından daha fazla pay alabilmesini sağlayabilmek” diye konuştu.

Dünyada sayıları 50 milyonu aşan 'dijital göçebeler' bir yere bağlı kalmadan uzaktan çalışan ve aynı anda seyahat eden kişiler olarak tanımlanıyor. Dijital göçebeler, yaklaşık 60 ile 70 milyar dolarlık bir ekonomik potansiyel gücüne sahip. Bugün birçok ülke dijital göçebelere vize almaları konusunda kolaylık sağlıyor. Yeni neslin çalışma modeli olarak da gösterilen dijital göçebeler, daha çok metin yazarlığı, SEO uzmanlığı, dijital pazarlama, grafik tasarım, yazılım, medya, iletişim, çevrimiçi öğretmenlik ve çevirmenlik gibi meslek gruplarında çalışanlardan oluşuyor.