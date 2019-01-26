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İnşaat kazısında insan kemikleri bulundu

Aydın’ın Efeler ilçesinde, yapımı devam eden bir inşaatta yapılan kazı işlemi sırasında insan kemikleri bulundu.

Aydın'ın Efeler ilçesinde, yapımı devam eden bir inşaatta yapılan kazı işlemi sırasında insan kemikleri bulundu.


Olay, Efeler ilçesi Girne Mahallesi 2107 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; inşaatta çevre düzenlemesi yapan işçiler, kemik ve kafatası bulunması üzerine durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine inşaat alanına gelen Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro ve olay yeri inceleme ekipleri çalışma başlattı. Bölgeyi şeritle kapatan ekipler, yaptıkları çalışmada kemiklerin ve kafatasının bir insana ait olduğu belirledi. Kemiklerin, yapılan incelemenin ardından kriminal polis laboratuvarına gönderileceği öğrenildi.

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