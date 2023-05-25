İnsan taciri jandarmadan kaçamadı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Yunanistan tarafından geri itilerek ölüme terk edilen 21 düzensiz göçmenin kurtarılmasının ardından harekete geçen jandarma ekipleri 4 organizatörden birini kıskıvrak yakaladı, kimliği tespit edilen 3 organizatör için yakalama çalışması başlatıldı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından göçmen kaçakçılığına yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Kuşadası açıklarında 21 düzensiz göçmen Yunanistan unsurları tarafından geri itilerek ölüme terk edildi. Kurtarılan 21 düzensiz göçmen işlemlerin ardından geri gönderme merkezine teslim edildi. İnsan tacirlerinin yakalanması için harekete geçen jandarma ekipleri ise yapılan araştırma sonucunda düzensiz göçmenleri Yunanistan'ın Sisam Adası'na geçirmek isteyen 4 organizatörü tespit etti. Yapılan operasyonda 1 organizatör kıskıvrak yakalanırken, kimlikleri tespit edilen 3 organizatörün yakalanması için çalışma başlatıldı.