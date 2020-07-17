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Interpolun aradığı İrlandalı katil zanlısı Kuşadası'nda yakalandı

Interpol tarafından tüm dünyada kasten adam öldürmek suçundan aranan İrlandalı katil zanlısı Kuşadası polisi tarafından yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, İrlanda adli makamları tarafından kasten adam öldürmek suçundan Interpol kanalıyla tüm dünyada aranan İrlanda uyruklu Thomas Kennet MC Connel isimli katil zanlısının Kuşadası Kadınlar Denizi'nde ikamet ettiği yönünde ihbar alan Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler, söz konusu adrese operasyon düzenledi. İkamet ettiği evde yakalanan Mc Connel isimli katil zanlısı, gözaltına alınarak Kuşadası Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. İrlandalı katil zanlısı, emniyetteki ilk sorgulamasının ardından Kuşadası Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.

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