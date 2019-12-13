İNYA'nın tanıtım atağı devam ediyor

Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş'in göreve başlamasının ardından çalışmalarına başladığı ve 3 ay gibi kısa bir sürede markalaşmasını tamamladığı İNYA uluslararası fuarlara katılacak duruma geldi. Geçtiğimiz günlerde 3 gün süren Travel Turkey İzmir Fuarı'na katılan ve büyük ilgi odağı olan İNYA bu kez de 26 gün sürecek olan İzmir Bayraklı Yöresel Ürünler Festivalinde stant açarak yine ilgi odağı olmayı başardı. Standın açılışını Belediye Başkanı Fuat Öndeş yaparak İNYA ürünlerini tanıttı.

5 Ocak tarihine kadar sürecek olan Yöresel Ürünler Festivali'nde İNYA standının açılışını gerçekleştiren ve ürünleri bizzat tanıtan Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş önemli açıklamalarda bulundu. Öndeş “Göreve başlar başlamaz çalışmalarını başlattığımız ve 3 ay gibi kısa sürede kurumsallaşmasını ve markalaşmasını sağladığımız İNYA her geçen gün büyümeye devam ediyor. Tamamen özkaynaklarımızla başka bir yerden destek, teşvik almadan bu noktalara getirdiğimiz markamızın etkinliğini arttırıyoruz. Kanatlarımızı açıyoruz demiştik ve artık İNYA Germencik'in kanatları olacak diyoruz. Bu çerçevede tanıtım faaliyetlerimizi hızlandırdık. Önemli fuar ve organizasyonların aranan markası haline geliyoruz. Geçtiğimiz hafta katıldığımız Travel Turkey İzmir Fuarı'nın ardından bu hafta da Westpark Yöresel Ürünler Festivalinde standımızı açtık. Üreticilerimizin, çiftçilerimizin, kısacası Germencik'in markası İNYA'yı ulusal ve uluslararası tüm platformlarda tanıtmaya devam edeceğiz” dedi.