İranlı tur ve seyahat acenteleri Didim'de

Didim Ticaret Odası davetlisi olan İran'dan seyahat acentesi yetkilileri Didim'de ağırlandı. İlçeye gelen İranlı heyet Didim ilçe protokolüyle düzenlenen toplantıda buluştu.

İran'ın en büyük tur operatörlerinden Harmony Group sahibi ve yöneticisi Omid Nikoukar olmak üzere İran'ın Tahran, Tebriz, Mazenderan, Meşhed, ve Kiş şehirlerinden 18 acenteden 26 kişi ve İran turizm Bakanlığından yetkililer Didim protokolü ve Sivil Toplum Kuruluşları yetkilileri Didim Ticaret Odasında bir araya geldi.

Didim ticaret odası toplantı salonunda gerçekleşen toplantıda ilk olarak Didim Ticaret Odası Başkanı Hilmi Erbaş konuştu. Erbaş İran'la bu coğrafyada çok uzun süredir yan yana yaşayan kadim iki millet olduğumuzu vurgulayarak yaklaşık on milyar dolarlık karşılıklı bir ticaretin söz konusu olduğunu belirten Erbaş, Didim'in tarihi, doğa güzellikleri ve denizi ile önemli bir turizm beldesi olduğunu söyledi. 2016 yılından bu tarafa Türkiye'yi ziyaret eden İranlı turistlerin sayısının arttığını belirten Erbaş “Hem ticaretimizin hem de turizm potansiyelimizin arttırılmaya ihtiyacı var. İlçe olarak İran'dan gelen ziyaretçi sayımız son derece sınırlı; elimizde net rakamlar yok. Gelen var mı evet ama daha fazla İranlı turist ağırlamak isteriz.”dedi.

Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay da yaptığı konuşmada“İran'dan acentelerin Didim'le ilgilenmeleri turizmi çeşitlendirme açısından bizim için önemli bir atılım. Turizmde İngiliz ağırlıklı bir ilçe olarak başladık, bugün geldiğimiz noktada birçok ülkeden misafir ağırlıyoruz. Turizmde çok önemli değerleri olan bir ilçeyiz ama bunu bu güne kadar çok iyi ortaya koyabilmiş değiliz. Yeni yatırımın ve özellikle Didim'e turist gelmeyen bir coğrafyadan yatırım gelmesi bizim için önemli. İlçemizde iki ayrı bölgede 40'ın üzerinde otel ve tatil köyü yapmaya müsait turizm yatırım alanı var. Bu araziler mülkiyet olarak Devlete ait ve kiralama yetkisi Kültür ve Turizm bakanlığında. Yatırım yapmak isterseniz biz yerel yönetim olarak hem yerel anlamda hem de hükümet nezdinde bunun önünü açmak için elimizden gelen her türlü çabayı sizin lehinize kullanırız.Bugün burada başlayan işbirliğinin hızlı ilerlemesini ve iyi noktalara gelmesini temenni ediyorum.”dedi.

Didim Kaymakamı Mehmet Türköz ise “Salonda önemli bir ana tanıklık ediyor” diyerek başladığı konuşmasında “Ticaret Odamızın girişimleri ile ilçemize gelen İranlı misafirlerimiz Didim'i pusulalarına almış görünüyor” dedi. Türköz “Yıllardır artarak gelen bir ticari işbirliğimiz var. Başta enerji olmak üzere birçok alanda işbirliklerimiz var. Son yıllarda artarak devam eden turizm ilişkilerine Didim'de dahil olacak inşallah. İlçemiz 81 vilayetten insanımızın yaşadığı şehrimizde 50'ye yakın ülkeden yabancı misafiri de ilçemizde ağırlıyoruz ve bundan gurur duyuyoruz. Bu toplantıdan sonra işbirliği temelleri hızlı bir şekilde inşa edilerek İranlı dostlarımızı turist ve yatırımcı olarak ilçemizde göreceğiz” dedi.

İran'ın en büyük tur operatörlerinden Harmony Holding sahibi ve yöneticisi Omid Nikoukar konuşmasında sadece Tahran değil İran'ın birçok bölgesinden acenteleri buraya getirdiklerini söyledi. Nikoukar sözlerini şöyle sürdürdü;“Didim'in güzel deniz ve doğasından ziyade halkını çok beğendik, burada yaşayanlar diğer şehirlere göre çok farklı. 21 senedir acente sahibiyim 17 senedir Türkiye'ye charter seferi yapıyorum. Türkiye dost ve Müslüman bir ülke ve çok seviyoruz ve bu destinasyona önem veriyoruz. Turizmi çok iyi biliyorsunuz. Didim'i tanıtmak amacıyla en iyi acentelerle buraya geldik. Benim acentem yıl boyunca charter seferleri yapıyor. Sezonda başladığımız seferleri kesmedik tüm yıl devam ediyoruz. Antalya ve İzmir'e olan seferlere İki sene önce Denizli'yi ekledik ve şimdi İstanbul'dan sonra sahiller için en fazla uçak Denizli'ye geliyor. Denizli'den Marmaris, Bodrum, Antalya, Alanya ve Kuşadası'na turist gönderiyoruz. İran'da benim yaptığım iş yeni destinasyon bulmak tanıtmak. Kaymakam ve Başkan bize yardımcı olursa bir aydan sonra Didim'e sefer koyacağız. Haftalık 50 - 100 arası turist göndereceğiz ve bunu arttıracağız. Sezonda başlayan seferleri önce yedi ay sonra da tüm yıla uzatacağız. Başkanımızın yatırım teklifine de sıcak bakıyorum, çünkü burası diğer yerlere göre daha bakir bir yer.

Bu 17 sene içerisinde Türkiye'ye en fazla turist gönderen benim acentemdir. Türkiye için çok emek harcadım. Ben de sizden bir şey rica ediyorum, buradan İran'a turist gönderin. Siz bizden yatırım istediniz. Biz de sizden bir gün sizden yatırım isteyeceğiz. Ben burada size söz veriyorum Didim içinde çok büyük reklam yapacağım ve tanıtacağım. Sizin misafir perverliğinize çok teşekkür ediyoruz. Grubumuz çok memnun kaldı. Eylülden sonra sizi İran'a bekliyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından İranlı heyet ilçedeki konaklama tesisleri yöneticileri ve acentelerle ikili görüşmeler gerçekleştirdi.