İranlı turistin kredi kartını çalan zanlı yakalandı

Kuşadası'nda İranlı bir turistin kredi kartını çalarak 47 ayrı işlem yapan şüpheli, polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, 24 Nisan tarihinde Kuşadası'na Nevruz tatiline gelen ve aynı zamanda ABD vatandaşı da olan İranlı M.P. isimli turistin kredi kartının çalınmasının ardından Kuşadası Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. 47 işlem yapılarak, 2 bin 946 dolar karşılığı 17 bin 600 TL harcama yapılan kartı kullananlarla ilgili alışveriş yaptığı iş yerlerinin güvenlik kameraları tek tek incelendi. Kamera görüntülerinden İranlı turistin kredi kartını çalan kişinin M.Ç. (30) olduğunu tespit eden polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla, şüpheli gözaltına aldı. M.Ç.'yi emniyet müdürlüğüne götüren polis ekipleri, olayla ilgili tahkikat başlattı.

Motosiklet çalıp, hırsızlık yaptılar

Bu arada, Kuşadası'na bağlı Soğucak'ta 30 Nisan 2019 tarihinde önce motosiklet çalıp, çaldıkları motosikletle bir evden hırsızlık yapan iki kişi yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, Soğucak'taki bir evden 4 bin 720 TL para, bir adet cep telefonu, kredi kartları ve bazı belgelerin çalınması ve yine aynı gün plaka sayılı motosikletin kaybolması olayı ile ilgili olarak çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, motosikleti çalan kişilerle hırsızlık olayını gerçekleştirenlerin aynı kişiler olduğunu belirleyerek, operasyon gerçekleştirdi. Polis, evden hırsızlık ve motosiklet çalınması olayıyla ilgili kamera kayıtlarından tespit edilen D.F. (22) ve S.İ isimli şüphelileri gözaltına alırken, evden çalınan malzemeler ve motosiklet sahiplerine teslim edildi.