İş adamı Balat hayatını kaybetti

Türkiye'nin yakından tanıdığı iş adamlarından MB Holding'in kurucusu Muharrem Balat hayatını kaybetti.

Sahibi olduğu holdingin Aydın'da jeotermal alanında yatırımları bulunan iş adamı Muharrem Balat hayata gözlerini yumdu. Edinilen bilgiye göre Balat, Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki özel bir hastanede tedavi görmekteyken çoklu organ yetmezliği dolayısıyla hayatını kaybetti. Doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayan Balat'ın ölüm haberi tüm sevenlerini yasa boğdu. İş adamı Balat'ın 29 Haziran Perşembe günü Gaziantep'te toprağa verileceği öğrenildi.