İş adamı Eşin, Nazilli'yi yalnız bırakadı

Aydınlı iş insanı ve Eşin Group Nazilli Belediyespor'un isim sponsoru Rıdvan Eşin, Nazilli ile Arnavutköy arasında oynanan karşılaşmada Nazilli'yi yalnız bırakmadı.

Karşılaşma Eşin Group Nazilli Belediyespor'un 2-1 ‘lik galibiyeti ile sonra ererken, Nazilli bu galibiyetle bir üst tura yükseldi. Nazilli Şehir Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı tribünden izleyen Eşin, alınan galibiyetten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, bir sonraki mücadele için başarılar diledi. Galibiyeti soyunma odasında futbolcularla birlikte kutlayan Eşin, bundan sonra daha sık bir araya gelme sözü verdi.