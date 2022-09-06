İş adamı Subaşı'dan '7 Eylül Kurtuluş Günü' mesajı

İş adamı Ramazan Subaşı 7 Eylül Aydın'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

İş adamı Ramazan Subaşı, 7 Eylül Aydın'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi; "Türk milleti, tarih sahnesinde yer aldığı günden bu yana hürriyetinden hiçbir zaman vazgeçmemiştir. Ecdadımız, bu toprakları canı pahasına savunmuştur. Bu topraklar da ecdadımızın nice kahramanlıklarına ve zaferlere şahit olmuştur. Aydın'ın 27 Mayıs 1919'da Yunanlılar tarafından işgal edilmesinin ardından yediden yetmişe Aydın halkı; yurt savunmasında ve düşman işgalinin kurtulması sırasında her türlü fedakarlığı göze alarak, birlik ve beraberlik içerisinde canları pahasına mücadele vermişlerdir. Tarihe altın harflerle yazılan Kurtuluş Destanımız ile 3 Eylül 1922 günü Buharkent, 5 Eylül günü Kuyucak, Nazilli ve Sultanhisar, 6 Eylül günü Köşk ve Söke, 7 Eylül günü de İncirliova ve Aydın düşman işgalinden kurtarılmıştır. Aydınınımızın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılını kutlarken, bu aziz vatan topraklarını sonuna kadar savunan ve bu uğurda hayatlarını kaybeden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, şanlı ordumuzu, kurtuluş mücadelesi sırasında şehit düşen Kuva-i Milliye Efeleri'ni, bu kutsal topraklara canını armağan eden şehitlerimizi minnet ve rahmetle anarken gazilerimize şükranlarımı sunuyorum.