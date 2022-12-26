İş makinesinden 150 litre mazot çalan şahıs yakalandı

Aydın'ın Söke ilçesinde jandarma ekipleri tarafından kamu kurumuna ait iş makinesinden 150 litre mazot çalınması olayı ile ilgili aranan bir şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı'nın aranan şahıslara yönelik çalışmaları aralıksız olarak sürüyor. Edinilen bilgiye göre, durumundan şüphelenilerek durdurulan bir şahsın yapılan kimlik sorgulamasında M.A. isimli şahıs adına düzenlenmiş kimlik taşıdığı ve asıl adının H.A. olduğu belirlendi. H.A.'nın kamuya ait iş makinesinden 150 litre mazot çalınması olayı ile ilgili 'kullanımları gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık' suçundan arama kaydının bulunduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şahsın öte yandan sağlık kuruluşunda yapılan testlerinde uyuşturucu madde kullandığı da tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.