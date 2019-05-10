İş Yeri Sağlık ve Güvenlik Birimi'nden Algün'e ziyaret

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü İş yeri Sağlık ve Güvenlik Birimi Aydın Marangozlar Odası Başkanı Süleyman Algün'ü iş yerinde ziyaret etti.

4-10 Mayıs İş sağlığı ve Güvenliği Haftası etkinlikleri kapsamında sağlık ve güvenlik kültürüne katkı sağlamak amacıyla Aydın İl Sağlık Müdürlüğü İş yeri Sağlık ve Güvenlik Birimi tarafından Aydın Marangozlar Odası Başkanı Sayın Süleyman Algün'e ziyarette bulunuldu. Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Ebru Kurt başkanlığında gerçekleştirilen ziyarette; sektörel bazda karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Efeler Yetkilendirilmiş Toplum Sağlığı Merkezi İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi'nin çalışmaları hakkında bilgi verilerek, Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanıp gönderilen 'Çevrim içi İş sağlığı ve Güvenliği/Güvenilir Bilgiye Nasıl Ulaşılır' isimli kitap hediye edildi.