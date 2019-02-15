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İş yerine yapılan aramada ruhsatsız silah ele geçirildi

Aydın’ın Didim ilçesinde, polis ekiplerinin bir iş yerinde yaptığı aramada ruhsatsız iki adet silah ele geçirildi.

Aydın'ın Didim ilçesinde, polis ekiplerinin bir iş yerinde yaptığı aramada ruhsatsız iki adet silah ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre; Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gelen bir ihbar neticesinde S.A.'ya ait iş yerinde arama yapıldı. Yapılan aramada 1 adet pompalı olarak tabir edilen kısa dipçikli ruhsatsız av tüfeği ve 107 adet av tüfeği fişeği, 1 adet kurusıkıdan bozma ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 1 adet 35 mm fişek, 1 adet 9 mm fişek ve 1 adet kelepçe ele geçirildi. İfadesine başvurulan S.A., hakkında yasal işlem başlatıldı.

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