İş yerine yapılan aramada ruhsatsız silah ele geçirildi

Aydın'ın Didim ilçesinde, polis ekiplerinin bir iş yerinde yaptığı aramada ruhsatsız iki adet silah ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre; Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gelen bir ihbar neticesinde S.A.'ya ait iş yerinde arama yapıldı. Yapılan aramada 1 adet pompalı olarak tabir edilen kısa dipçikli ruhsatsız av tüfeği ve 107 adet av tüfeği fişeği, 1 adet kurusıkıdan bozma ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 1 adet 35 mm fişek, 1 adet 9 mm fişek ve 1 adet kelepçe ele geçirildi. İfadesine başvurulan S.A., hakkında yasal işlem başlatıldı.